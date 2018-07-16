Трамп: саммит радикально поменял отношения США и России

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения между Москвой и Вашингтоном никогда не были хуже, чем на сегодняшний день, однако ситуация изменилась после российско-американского саммита в Хельсинки. Убежденность в этом выразил президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным по итогам переговоров, сообщает ТАСС.

"Даже во время напряженности в период холодной войны, когда мир был совсем иным по сравнению с сегодняшним, США и Россия были в состоянии поддерживать прочный диалог. Но наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас, - сказал он. - Тем не менее, это изменилось примерно четыре часа назад (после саммита), я в этом убежден", - сказал он.

Президент США добавил, что дипломатия и взаимодействие предпочтительнее конфликта и враждебности, а диалог между РФ и США отвечает интересам мира. Он также назвал "глубоко продуктивным" диалог с Путиным в Хельсинки.

Трамп добавил, что представители Совета безопасности РФ и Совета нацбезопасности США проведут вскоре встречу в развитие саммита в Хельсинки.

Президент России Владимир Путин остался доволен итогами переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. "Переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки господином Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере. Считаю их весьма успешными и полезными", - заявил глава российского государства.

Лидеры рассмотрели текущее состояние и перспективы российско-американских отношений, ключевые вопросы международной повестки дня. "Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период, однако эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин", - сказал президент РФ. Он пояснил: "Холодная война давно закончилась, эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась".

И Россия, и США сталкиваются с общими вызовами и рисками, надо объединять усилия, сказал российский лидер. "Сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными вызовами: это и опасная разбалансировка механизмов международной безопасности, стабильности, региональные кризисы, расползание угроз терроризма и трансграничной преступности, криминалитета, нарастание проблем в мировой экономике, экологические и другие риски. Справиться со всем этим можно только объединяя усилия", - подчеркнул президент.

По его словам, "сегодняшние переговоры отразили наши совместные с президентом Трампом желания выправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня по всем вопросам, представляющим взаимный интерес".

В ходе ответов на вопросы журналистов президент Путин предложил США "конструктивно работать по регулированию международных рынков" энергоносителей и предложил Трампу, чтобы спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США, запросил у российской стороны возможность допроса граждан РФ в рамках договора 1999 года о взаимопомощи по уголовным делам. При этом Путин попросил у США оказать помощь в расследовании дела основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Кроме того, глава российского государства передал Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года. Американский лидер пообещал передать его своему младшему сыну Бэррону.

Президент США также высоко оценил предложение Путина по расследованию вокруг приписываемого вмешательства Москвы в избирательные процессы в США и заявил, что в ухудшении двухсторонних отношений виновата как Москва, так и Вашингтон. "Я думаю, что США повели себя глупо, я думаю, что все повели себя глупо, нам нужно было давно установить этот диалог. На самом деле это случилось еще задолго до того момента, как я занял этот пост. Я чувствую, что обе стороны допустили ошибки", - сказал Трамп.

Он добавил, что Россия помогла США с разгромом террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.-0-