Трамп выступил против урезания военного бюджета США

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп, выступая перед членами обеих палат Конгресса с традиционным посланием "О положении страны", высказался против урезания военного бюджета США. Об этом сообщает ТАСС.

Речь американского лидера транслируется в прямом эфире общенациональными телекомпаниями, а также на сайте Белого дома.

"Я прошу Конгресс США прекратить практику секвестрации военного бюджета США и полностью финансировать наших военных", - заявил Дональд Трамп.

Угроза секвестра военного бюджета страны возникла из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе никак не удается договориться между собой об одобрении полноценного бюджета на 2018 финансовый год, который начался еще четыре месяца назад. Чтобы деятельность правительства не остановилась, законодатели вынуждены принимать законопроекты о временном финансировании федеральных министерств и ведомств. Срок действия очередной - уже четвертой - отсрочки истекает 8 февраля. Что касается Пентагона, то члены Конгресса в конце 2017 года утвердили предельный уровень военных расходов страны в размере почти $700 млрд на текущий финансовый год. Но законопроект о выделении этих средств до сих пор не утвержден. На 2019 финансовый год администрация Дональд Трампа намерена предложить Конгрессу проект оборонного бюджета в размере $716 млрд.

Также Дональд Трамп во время выступления заявил, что его предшественники отпустили опасных террористов, в том числе главаря экстремистской группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. "В прошлом мы безрассудно отпускали сотни опасных террористов, чтобы снова встретиться с ними на поле битвы", - отметил хозяин Белого дома, добавив, что он отменил 30 января указ своего предшественника о закрытии спецтюрьмы в Гуантанамо на Кубе. Президент поручил министру обороны США Джеймсу Мэттису "пересмотреть американскую военную политику содержания под стражей и сохранить места содержания под стражей в заливе Гуантанамо". Дональд Трамп подчеркнул, что террористов нужно уничтожать, а при необходимости задерживать и допрашивать их. Американский лидер призвал Конгресс принять законопроекты, которые позволят Вашингтону в борьбе с ИГ и "Аль-Каидой", получить все необходимые права для задержания террористов, где бы США ни преследовали их.-0-