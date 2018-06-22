Трамп заявил, что КНДР ликвидировала четыре крупных испытательных полигона

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп на очередном совещании своего кабинета в Белом доме заявил, что власти КНДР ликвидировали четыре крупных испытательных полигона и прекратили ракетные пуски, сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, КНДР прекратила пуски ракет, в том числе баллистических. Государство также находится в процессе ликвидации полигона по испытанию ракетных двигателей. "Они уже уничтожили один из своих крупных испытательных полигонов, по сути, были уничтожены четыре их крупных полигона для проведения испытаний", - отметил Дональд Трамп.

Президент США подчеркнул важность немедленной и "полной денуклеаризации, которая уже начинает происходить". Трамп также подчеркнул, что Пхеньян уже вернул или находится в процессе возвращения останков погибших во время Корейской войны американских военнослужащих.

Говоря о прошедшем 12 июня в Сингапуре американо-северокорейском саммите, Дональд Трамп в очередной раз отметил, что это был невероятный опыт и теперь у него очень хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Президент США поблагодарил за помощь власти Китая, Республики Корея и Японии, однако подчеркнул, что без Соединенных Штатов не было бы никаких шансов на успех.

По итогам состоявшейся 12 июня встречи в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР выразила согласие с денуклеаризацией Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Трамп также обещал остановить совместные с Республикой Корея военные учения в районе Корейского полуострова.-0-