Трамп заявил, что никто не сможет вести бизнес одновременно с США и Ираном

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что те предприниматели, которые работают с Ираном, не смогут одновременно вести бизнес с Соединенным Штатами после возобновления Вашингтоном санкций против Тегерана. Об этом он написал на своей личной странице в Twitter, сообщает ТАСС.

"Санкции против Ирана были официально введены. Это санкции, наносящие наибольший ущерб, из всех, когда-либо введенных, и в ноябре они будут подняты на новый уровень. Никто, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с Соединенными Штатами. Я прошу о мире во всем мире, не меньше!" - заявил Дональд Трамп.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Ирана.

Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа. Эти ограничительные меры охватят, в частности, автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу 5 ноября. Они будут затрагивать прежде всего энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с центральным банком Ирана.

Евросоюз выразил сожаление в связи с выходом США из СВПД и возобновлением американский санкций в отношении Ирана. Евросоюз также с 7 августа ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям их выполнять, а также запрещает исполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций.

Как заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, ЕС будет защищать свои фирмы, осуществляющие сделки с Ираном, в обмен ждет, что Тегеран продолжит выполнять обязательства в рамках соглашения по атомной программе.

Сохранить ядерную сделку с Ираном, несмотря на бойкот США, также пообещал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. "Европа придерживается единой позиции по этому вопросу", - заявил дипломат.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ранее также заявляла, что ЕС будет продолжать развивать и наращивать свое экономическое сотрудничество с Ираном, несмотря на возобновление действия санкций США.

Накануне, 6 августа, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал всех участников СВПД по иранской ядерной программе сохранить соглашение, несмотря на вступление в силу санкций США в отношении Тегерана. Он также добавил, что генсек организации Антониу Гутерриш продолжает рассматривать СВПД как дипломатическое достижение и выражает поддержку всем государствам, участвующим в сделке.

СВПД был заключен постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году. Эта договоренность ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС.-0-