Третьего подозреваемого в убийстве Дениса Тена задержали в Казахстане

27 июля, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане арестовали третьего подозреваемого в совершении убийства известного фигуриста Дениса Тена.

"Арестованы по подозрению в совершении данного преступления трое лиц. Собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор. Судом санкционирована их мера пресечения в виде ареста", - сообщил заместитель генпрокурора Марат Ахметжанов.

Он уточнил, что третий фигурант дела арестован за недонесение. Его личность пока не раскрывается.

Казахстанский фигурист Денис Тен скончался 19 июля в больнице от ножевых ранений после нападения автоворов. За жизнь фигуриста врачи боролись более двух часов.

По делу убийства Дениса Тена были задержаны Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Оба признали свою вину. Ранее они были судимы за кражу. Кто из них наносил ножевые ранения, выяснит следствие.-0-