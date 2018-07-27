Третьего подозреваемого в убийстве Дениса Тена задержали в Казахстане

27 июля, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане арестовали третьего подозреваемого в совершении убийства известного фигуриста Дениса Тена.
"Арестованы по подозрению в совершении данного преступления трое лиц. Собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор. Судом санкционирована их мера пресечения в виде ареста", - сообщил заместитель генпрокурора Марат Ахметжанов.
Он уточнил, что третий фигурант дела арестован за недонесение. Его личность пока не раскрывается.
Казахстанский фигурист Денис Тен скончался 19 июля в больнице от ножевых ранений после нападения автоворов. За жизнь фигуриста врачи боролись более двух часов.
По делу убийства Дениса Тена были задержаны Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Оба признали свою вину. Ранее они были судимы за кражу. Кто из них наносил ножевые ранения, выяснит следствие.-0-
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