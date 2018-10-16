Тревогу из-за нового тропического шторма "Тара" объявили в трех штатах Мексики

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике введен в действие специальный план по предотвращению стихийных бедствий на территории штатов Колима, Халиско и Мичоакан из-за тропического шторма "Тара" в Тихом океане, сообщает министерство военно-морского флота страны.

"Специальный план предполагает набор действий и механизмов, направленных на снижение риска для населения, а также на избежание или уменьшение эффектов от разрушительного удара возможных природных феноменов, от которых могут пострадать жизнь и имущество людей, производственная база, сектор госуслуг и окружающая среда", - отметили в ведомстве.

Тропический шторм "Тара" принес ливневые дожди с порывистым ветром, электрическими бурями и сильным понижением видимости. О разрушениях и пострадавших информации пока нет.-0-