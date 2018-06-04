Три человека погибли при взрыве возле политехнического университета в Кабуле

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум три человека погибли при взрыве, который прогремел сегодня утром возле политехнического университета в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Согласно предварительной информации, террорист-смертник подорвал себя возле группы религиозных деятелей, собравшихся рядом с университетом для участия в конференции по безопасности.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в Афганистане экстремистских группировок.-0-