Четыре человека погибли в результате атаки на полицейский участок в Колумбии

Представители местных властей утверждают, что по меньшей мере четверо полицейских были убиты и еще 14 получили ранения, после подрыва самодельной бомбы возле полицейского участка в колумбийском городе Барранкилья.

Начальник полиции Барранкильи говорит, что нападение в субботу, возможно, совершено в отместку за арест местного криминального босса, известного как "Весельчак", который держал в страхе местные предприятия и контролировал продажу наркотиков в городе.

Власти предлагают вознаграждение в размере 18 000 долларов за информацию о лицах, виновных в нападении. Один подозреваемый уже арестован.

Взрыв прогремел вскоре после 6 часов утра, когда полицейские выстроились в патио во дворе полицейского участка для пересменки.