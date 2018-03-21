Тринадцатилетняя девочка открыла стрельбу в школе Шадринска, пострадали 7 учеников

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тринадцатилетняя девочка открыла стрельбу из пневматического пистолета в школе №15 города Шадринска (Россия), пострадали семеро учеников, сообщает ТАСС.
"Сегодня утром в одной из школ Шадринска (Курганская область) во время перемены девочка 13 лет из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу, произвела несколько выстрелов. В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учащихся 7-го класса. В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего", - заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
На место ЧП выехали медики, большинству пострадавших госпитализация не потребовалась. "По предварительным данным, одного из детей скорая забрала с собой, диагноз пояснить не смогу", - сказала представитель МВД.
В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Курганской области сообщили, что детский омбудсмен выехала на место происшествия, чтобы выяснить подробности случившегося.-0-
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