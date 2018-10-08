8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Майкл" усилился до урагана. Об этом сообщает Национальный центр наблюдения за ураганами США.
Сейчас ураган находится на границе Мексиканского залива и Карибского моря. Он движется на север. Максимальная скорость ветра в зоне урагана составляет 34 м/с.
В 35 округах Флориды объявлено чрезвычайное положение в связи с приближением тропического урагана "Майкл".
Он зародился у берегов Кубы и движется к побережью Флориды и Алабамы. Возможны порывы ветра до 160 км/ч и сильные ливни.-0-
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