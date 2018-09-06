Церемония вручения Европейской театральной премии в этом году пройдет в Санкт-Петербурге

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкт-Петербург в ноябре во второй раз проведет церемонию вручения Европейской театральной премии. Об этом сообщает ТАСС. Проект включен в программу VII Санкт-Петербургского международного культурного форума и пройдет 13-17 ноября. Сама церемония состоится 17 ноября в Александринском театре.

Первая церемония вручения премии проходила в Александринском театре в 2011 году и собрала 500 гостей из разных стран. Европейской театральной премии этого года удостоен художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, который представит две свои работы - "Швейк. Возвращение" и "Сегодня. 2016". Специальная премия присуждена испанской актрисе театра, кино и оперы Нурии Эспер, первой в своей стране исполнительнице роли Гамлета. В Петербурге актриса из Барселоны покажет моноспектакль "Монологи".

Свои спектакли представят также лауреаты Европейской премии "Театральная реальность", которые были выбраны экспертами из 400 претендентов. Это основательница "нового цирка" в Швеции Тильда Бьорфорс, художественный руководитель театральной коммуны Национальной драмы королевы Марии II, режиссер Тьяго Родригес (Португалия), польский режиссер Ян Клата. В списке лауреатов - молодой французский режиссер Жюльен Госселин, его швейцарский коллега Мило Рау, восходящая звезда европейского балета бельгийский хореограф Сиди Ларби Шеркауи.

Европейская театральная премия - одно из крупнейших мировых культурных событий. Она присуждается театральным деятелям и коллективам за выдающийся вклад в реализацию культурных проектов, направленных на улучшение взаимопонимания между народами. Премия учреждена в 1986 году высшим исполнительным органом Европейского Союза. Эта награда признана Европарламентом и Советом Европы самой престижной европейской наградой за достижения в культурной сфере.-0-