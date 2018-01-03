Циклон "Бурглинд" существенно нарушил движение транспорта на западе Германии

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Циклон "Бурглинд" существенно нарушил сегодня движение автомобильного и железнодорожного транспорта на западе Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ДПА.
Основной удар стихии со шквалистым ветром и ливнями пришелся на федеральные земли Гессен, Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия. Упавшие деревья парализовали движение региональных поездов, в том числе на важных отрезках между Ахеном и Дюссельдорфом, а также между Лимбургом и Франкфуртом-на-Майне. В городе Зельм локомотив частично сошел с рельс, никто из пассажиров не пострадал. Также проблемы возникли в движении поездов дальнего следования в районе Кельна.
В трех населенных пунктах Рейнланд-Пфальца из-за непогоды нарушено электроснабжение.
В течение дня циклон будет продвигаться дальше на восток и юг и в особенности затронет Баден-Вюртемберг и Баварию.-0-
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