Цунами обрушилось на индонезийский остров Сулавеси

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цунами, вызванное сильным землетрясением, обрушилось на остров Сулавеси в Индонезии. Мощная волна накрыла побережье вблизи города Палу, сообщает индонезийский портал Detik.

В настоящее время сведений о погибших и пострадавших нет. Информации о разрушениях не поступало, поскольку сообщение с городом нарушено.

Ранее в Индонезии произошли два сильных землетрясения. Первое, магнитудой 6,1, началось сегодня утром в 62 км к северу от города Палу. За ним последовало второе, магнитудой 7,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в 74 км от Палу. По имеющимся сведениям, в результате стихийного бедствия погиб один человек, еще 10 получили травмы различной степени тяжести.-0-