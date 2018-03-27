ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово не был застрахован

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово не был застрахован, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса.

"Ни имущество, ни ответственность собственников торгового центра перед третьими лицами не страховались. Ущерб от пожара оценивается в 3 млрд российских рублей, имущество арендаторов можно оценить в 1 млрд российских рублей", - сказал Игорь Юргенс.

По его словам, страховкой было покрыто лишь старое здание ТЦ, которое не пострадало. Новое здание объекта, которое полностью уничтожено огнем, осталось незастрахованным. "Собственник вел переговоры о покупке полиса, но они ничем не закончились", - рассказал Игорь Юргенс.

Пожар на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. В России 28 марта объявлен траур. -0-