В России объявлен общенациональный траур по погибшим в Кемерово

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России 28 марта объявлено общенациональным днем траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщают информагентства.

В день траура на всей территории страны будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Правительству совместно с органами государственной власти субъектов РФ поручено принять необходимы меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том 41 ребенок. По делу о пожаре уже задержаны несколько человек.-0-