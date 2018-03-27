В России объявлен общенациональный траур по погибшим в Кемерово

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России 28 марта объявлено общенациональным днем траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщают информагентства.
В день траура на всей территории страны будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Правительству совместно с органами государственной власти субъектов РФ поручено принять необходимы меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том 41 ребенок. По делу о пожаре уже задержаны несколько человек.-0-
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