Туристический автобус упал с моста в КНДР, погибли более 30 человек

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с туристами упал с моста в провинции Хванхэ-Пукто в КНДР, погибли более 30 человек, сообщают информагентства.

Авария произошла вечером 22 апреля. По данным МИД Китая, в автобусе находилось множество китайских туристов. Сотрудники посольства Китая в КНДР и представители МИД КНДР выехали на место происшествия.

Причины аварии, а также подробности происшествия пока не сообщаются.-0-