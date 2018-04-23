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Туристический автобус упал с моста в КНДР, погибли более 30 человек

В мире 23.04.2018 | 08:35
Фото из архива
Фото из архива

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с туристами упал с моста в провинции Хванхэ-Пукто в КНДР, погибли более 30 человек, сообщают информагентства.

Авария произошла вечером 22 апреля. По данным МИД Китая, в автобусе находилось множество китайских туристов. Сотрудники посольства Китая в КНДР и представители МИД КНДР выехали на место происшествия.

Причины аварии, а также подробности происшествия пока не сообщаются.-0-

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Теги
ДТП, КНДР, смерть
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