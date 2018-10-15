Туроператор "РоссТур" сообщил партнерам о прекращении деятельности

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания "РоссТур" объявила агентствам-партнерам о прекращении туроператорской деятельности с 15 октября 2018 года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что туристы, забронировавшие и оплатившие услуги "РоссТура", застрахованы в страховой компании АО "ЕРВ туристическое страхование" на 50 млн российских рублей. Более подробные сведения о порядке выплаты страхового возмещения будут предоставлены в ближайшее время.

Официально деятельность компании будет считаться приостановленной лишь после того, как соответствующая информация появится на сайте "РоссТура".

Ранее туроператоры "Пегас туристик", "Корал трэвел", "Санмар" и "Интурист" закрыли возможность бронирования туров компанией "РоссТур". Все они ссылаются на нарушения "РоссТуром" сроков платежей.

По данным ТАСС, число туристов "РоссТура" в октябре может составлять около 10 тыс. человек, а общая задолженность оператора может превышать 200 млн российских рублей.

В августе 2018 года на сайте одного из крупнейших российских туроператоров "Натали Турс" появилось сообщение о приостановке деятельности. До этого компания объявила об аннулировании всех своих туров с 4 июля 2018 года. В результате Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров сведения о компаниях, работающих под брендом "Натали Турс", а в октябре 2018 года МВД России возбудило уголовное дело о мошенничестве должностных лиц "Натали Турс". По данным Министерства спорта и туризма Беларуси, ущерб для белорусских клиентов из-за аннуляции путевок "Натали Турс" составил около 700 тыс. евро. Пострадавшим было предложено обратиться за страховыми выплатами в российскую компанию "Ингосстрах".-0-