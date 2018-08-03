Турция и США настроены на конструктивный диалог

3 августа, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Анкара и Вашингтон договорились устранять проблемы в двусторонних отношениях между странами путем переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместных с госсекретарем США Майклом Помпео переговорах, прошедших сегодня на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре.

"Встреча с Помпео прошла в конструктивном русле, мы намерены продолжать работу по разрешению проблемных вопросов между нашими странами, - сказал Мевлют Чавушоглу. - Язык угроз и санкций не принесет каких-либо результатов."

Ранее США объявили о введении санкций против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, приведя в качестве обоснования этому требование об освобождении американского пастора Эндрю Крейга Бронсона, в отношении которого в Турции продолжается судебный процесс. Американская сторона утверждает, что именно они "сыграли важную роль в задержании и аресте пастора Бронсона".

Туреция обещала принять ответные меры.-0-