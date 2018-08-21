Турция из-за пошлин США подала иск в ВТО

21 августа, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Турция инициировала судебное разбирательство в рамках ВТО в связи с решением администрации США о повышении таможенных пошлин на турецкую сталь и алюминий. Об этом говорится в заявлении Минторговли Турции.

"В связи с дополнительными пошлинами наша страна пригласила США на консультации в ВТО. Таким образом, инициировано судебное разбирательство из-за повышения США тарифов на экспортируемые Турцией сталь и алюминий", - говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что Анкара ответила на шаг Вашингтона повышением пошлин в размере $533 млн, увеличив тарифы на импорт 22 наименований товаров из США.

Минторговли подчеркнуло, что турецкая сторона предпримет все необходимые меры по защите прав национальных производителей на платформе Всемирной торговой организации. "Наряду с Турцией судебные разбирательства против США в ВТО инициировали Индия, КНР, Швейцария, Норвегия, Канада, Россия, Мексика и Европейский союз. В предстоящий период в сотрудничестве с упомянутыми сторонами будут продолжены усилия по защите прав турецких экспортеров", - сказано в заявлении.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил на своей странице в Twitter об удвоении тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции (50% и 20% соответственно). До этого США ввели пошлины на сталь и алюминий (25% и 10% соответственно) для ряда стран, в том числе Китая, Канады, Мексики и стран ЕС.-0-