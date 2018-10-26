У берегов Греции произошло сильное землетрясение

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ионическом море у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 277-и км от Афин. Его последствия ощущались в таких странах, как Мальта, Ливия, Италия, Греция, Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Турция. После подземных толчков возникло локальное цунами.

Как сообщает телеканал Sky, из-за землетрясения пострадал порт острова Закинф, было нарушено его электроснабжение. Частично разрушены некоторые жилые дома и торговые объекты.

Информации о пострадавших пока не поступало.-0-