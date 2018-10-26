У берегов Греции произошло сильное землетрясение

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ионическом море у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 277-и км от Афин. Его последствия ощущались в таких странах, как Мальта, Ливия, Италия, Греция, Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Турция. После подземных толчков возникло локальное цунами.
Как сообщает телеканал Sky, из-за землетрясения пострадал порт острова Закинф, было нарушено его электроснабжение. Частично разрушены некоторые жилые дома и торговые объекты.
Информации о пострадавших пока не поступало.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4058 BYN
|2.404 BYN
|2.409 BYN
|USD
|2.1094 BYN
|2.109 BYN
|2.112 BYN
|RUB
|3.2133 BYN
|3.205 BYN
|3.22 BYN