У берегов Италии перехвачен парусник с 73 мигрантами на борту

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парусное судно с 73 нелегальными мигрантами на борту было перехвачено сотрудниками военно-морских сил у южного побережья Италии. Судно было замечено недалеко от порта Бриндизи, сообщает итальянский новостной портал ilikepuglia.it.

Судно, чей корпус был подозрительно сильно погружен в воду, привлекло внимание итальянских военнослужащих, находившихся на посту. Во время проверки на борту обнаружились 73 мигранта из Ирака, среди которых 7 женщин и 23 несовершеннолетних.

За нелегальную перевозку людей были арестованы три шкипера лодки, которые, по информации портала, оказались гражданами Украины в возрасте 25, 34 и 43 лет.

В настоящее время проблема нелегальных мигрантов в Италии обострилась. Чтобы ограничить поток нелегалов, прибывающих из африканских стран, министр внутренних дел страны Маттео Сальвини запретил высаживать в итальянских портах мигрантов, спасенных в Средиземном море.-0-