У берегов Новой Каледонии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло сегодня у берегов Новой Каледонии в Тихом океане, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Эпицентр толчков располагался в 162-х километрах к востоку от города Тадин. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация об угрозе цунами, жертвах и разрушениях не поступала.

Как сообщалось, в конце августа у берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,1. -0-