У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов островного государства Вануату в Тихом океане, сообщают РИА-Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 30-и километрах западнее столицы государства города Порт-Вила. Их очаг залегал на глубине 21 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.-0-