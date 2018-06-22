У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов островного государства Вануату в Тихом океане, сообщают РИА-Новости со ссылкой на Геологическую службу США.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 30-и километрах западнее столицы государства города Порт-Вила. Их очаг залегал на глубине 21 км.
О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.-0-
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