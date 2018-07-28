У испанского побережья спасли более 770 мигрантов

Около 770 мигрантов спасены в водах у испанского побережья. Об этом сообщила служба спасения и безопасности на море Испании.
По ее информации, нелегалов на 54 лодках нашли в течение дня в Гибралтарском проливе. В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут - основной путь доставки мигрантов в ЕС, второй по величине транзитный путь проходит через Балканы.
С начала года в Европу по Средиземному морю прибыли более 55 тыс. мигрантов. Около 23 тыс. приняла Испания, более 18 тыс. - Италия, 15 тыс. - Греция.
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