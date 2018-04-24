У побережья Нигерии пираты похитили 12 моряков с нидерландского судна

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов Нигерии пираты похитили 12 из 14 членов экипажа нидерландского судна, сообщает ТАСС.

В момент нападения торговое судно компании ForestWave находилось в водах между Ганой и нигерийским Портом-Харкортом. Двое из членов команды успели спрятаться, что помогло им избежать участи остальных. Не имея опыта управления кораблем, они смогли доставить судно в Порт-Харкорт.

В настоящее время сведений о пропавших нет. Представители компании ForestWave поддерживают связь с властями Нигерии и международными организациями.-0-