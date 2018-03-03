У самолета лопнуло колесо при посадке в аэропорту Домодедово

У пассажирского авиалайнера Boeing 737 лопнуло колесо при посадке в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на источник в авиационных службах.

Самолет следовал рейсом Барселона-Москва. Полет в целом прошел в штатном режиме, лишь в ходе посадки у воздушного судна произошел разрыв колеса шасси.

В результате инцидента никто не пострадал. Экипаж посадил самолет и высадил пассажиров. Точные причины случившегося установят эксперты.