Участников покушения на Мадуро обвиняют в терроризме и измене родине

6 августа, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Власти Венесуэлы обвиняют участников покушения на президента страны Николаса Мадуро в измене родине и других тяжких преступлениях. Об этом заявил генеральный прокурор Тарек Вильям Сааб. Трансляция его выступления была опубликована в Twitter надзорного ведомства.

"Случившееся можно предварительно квалифицировать как измену родине, неудавшуюся попытку умышленного убийства президента Николаса Мадуро, попытку умышленного убийства и причинение тяжкого вреда здоровью сотрудникам силовых структур, запуск взрывного устройства во время массового мероприятия, терроризм и преступный сговор и финансирование терроризма", - сказал Сааб. По его словам, установлены непосредственные участники покушения, а также места, откуда они управляли беспилотными летательными аппаратами. В минувшее воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что власти задержали по этому делу шестерых подозреваемых.

Мадуро пытались убить с использованием беспилотников со взрывчаткой, когда он выступал в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Дроны были выведены из строя. Семеро сотрудников силовых структур получили ранения, Николас Мадуро и члены высшего руководства страны, находившиеся рядом с ним, остались невредимы.-0-