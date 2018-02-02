Ученые начнут испытания на людях универсальной вакцины против всех видов рака

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Стэнфордского университета начнут испытания на людях универсальной вакцины против всех видов рака. Об этом сообщает MedicalXpress.

Ранее метод лечения рака с применением иммунных стимуляторов был опробован на лабораторных мышах. Результаты эксперимента были положительными. Ученые говорят, что следы рака по всему телу грызуна (включая метастазы) исчезли после инъекции комбинации двух иммунных стимуляторов непосредственно в опухоли мышей. Лечение было успешным у мышей с опухолями молочной железы, толстой кишки и меланомы.

Как заявил старший научный сотрудник Стэнфордского университета доктор Рональд Леви, при использовании двух компонентов вместе произошло устранение опухолей. "Все эти успехи в иммунотерапии меняют медицинскую практику. Наш подход использует одноразовое применение очень небольших количеств двух агентов для стимуляции иммунных клеток только внутри самой опухоли. У мышей мы наблюдали удивительные эффекты в теле, включая устранение опухолей по всему животному. В будущем мы собираемся применить эти знания, чтобы лечить различные формы рака у людей", - сказал Рональд Леви.

Из двух иммунных стимуляторов, используемых в исследовании, один уже был ранее одобрен для лечения людей, а второй в настоящее время участвует в исследовании лечения лимфомы.-0-