Ученые назвали основной источник загрязнения Арктики пластиком

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основная причина загрязнения Арктики пластиковыми отходами – рыболовецкие суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Марию Гаврило, научного руководителя экспедиции "Открытый океан: Архипелаги Арктики".

"Макропластик в Арктике есть. Основной источник - рыболовные суда, поскольку мы обнаружили тралы, поплавки", - сказала она. Экспедиция продолжалась три месяца. Пробы грунта и воды брали более чем в 40 точках.

Нашли члены экспедиции пластиковые отходы, выбрасываемые работающими на побережье людьми. По мнению ученых, полностью защитить Арктику от пластикового мусора невозможно - часть его поступает с течениями из Мирового океана. А с местными источниками загрязнения справиться реально.

Кроме крупных отходов, исследовалось и наличие микропластика. По информации ученых, он есть во всей Арктике. Исследователи планируют выяснить, откуда он поступает в Арктику и выделить наиболее опасные регионы.-0-