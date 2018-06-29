Ученые обнаружили под Антарктидой активный вулкан

Анализ исследований о таянии льдов и подробное изучение тепловой карты Антарктиды позволили ученым из Университета Восточной Англии сделать открытие - подо льдами Антарктиды, вероятно, находится действующий вулкан. Профессор Карен Хейвуд из Университета Восточной Англии в Норидже считает, что вулкан может быть причиной таяния льдов и разрушения крупных ледников.

При анализе химического состава воды, пробы которой были собраны недалеко от крупнейших ледников, ученые обнаружили редкий изотоп гелий-3, поступление которого в атмосферу через мантию оценивается экспертами на уровне нескольких килограммов в год.

На основании этого анализа ученые сделали вывод, что причиной быстрого таяния ледников стали географические особенности западного ледяного покрова Антарктиды, пролегающего сверху крупной системы вулканических разломов.