Украина впервые не примет участие в детском "Евровидении"

9 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Участник от Украины не сможет принять участие в детском "Евровидении-2018" из-за критического недофинансирования Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Об этом сообщает официальный сайт НОТУ "UA: Суспільне".

"Национальная общественная телерадиокомпания Украины как член Европейского вещательного союза ежегодно обеспечивает участие Украины в детском "Евровидении", однако в этом году из-за критического недофинансирования общественного вещателя представитель от Украины не сможет участвовать в международном песенном конкурсе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, участие в детском "Евровидении" предусматривает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз (организатор конкурса) за участие в мероприятии. "В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на производство отборочных туров, оплатить взнос и провести все обязательные выплаты", - отмечается в сообщении.

В распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год для НОТУ предусмотрено только 776 млн грн (более $29 млн), что не покрывает текущие операционные расходы компании до конца 2018 года.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Украина участвует в соревновании с 2006 года, однако впервые за всю историю конкурса вынуждена отказаться от участия.-0-