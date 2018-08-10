Умер актер и режиссер Дмитрий Брусникин

Актер и режиссер театра и кино, художественный руководитель московского театра "Практика" Дмитрий Брусникин скончался на 61-м году жизни, сообщает ТАСС.
Причиной смерти режиссера стала сердечная недостаточность. В последние два месяца Брусникин проходил лечение в Боткинской больнице. Режиссер отмечал хорошее самочувствие в результате лечения. Но накануне состояние здоровья Брусникина резко ухудшилось.
Брусникин родился 17 ноября 1957 года в Потсдаме (ГДР) в семье военнослужащего. В 1978 году он попробовал поступить сразу в три театральных вуза Москвы - Щепкинское и Щукинское училища и Школу-студию МХАТ. Прошел по конкурсу во все из них. Решил учиться в школе-студии МХАТ на курсе Олега Ефремова.
У Брусникина было много ярких актерских и режиссерских работ. К столетию МХТ он поставил телесериал "Чехов и К". В этой работе основой были новеллы Чехова, и играла труппа Московского Художественного театра.
Среди режиссерских работ Брусникина в МХТ им. Чехова — "Дядя Ваня", "Три сестры", "Платонов", "Плач в пригоршню" и другие. Он снялся в десятках фильмов и телесериалов.
В 2009 году Брусникину было присвоено звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".
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