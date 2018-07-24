Умер актер из сериала "Счастливы вместе"

Артист Государственного театра киноактера в Москве Александр Исаков скончался на 40-м году жизни по причине осложнений после пневмонии. Об этом сообщают информагентства.

Кроме телевизионных съемок актер на протяжении 15 лет играл в театре в таких спектаклях, как "Щелкунчик и мышиный король", "Волшебная туфелька Золушки" и других.

Исаков известен зрителям по фильмам "Счастливы вместе", "Атлантида", "Безмолвный свидетель" и других.