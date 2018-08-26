Умер американский сенатор Джон Маккейн

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенатор США Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 год, сообщат ТАСС.

На протяжении года он страдал от агрессивной формы рака мозга. Ранее, 24 августа, семья сенатора объявила, что Маккейн прекратил лечение в связи с необратимой прогрессией заболевания.

Свои последние месяцы провел в родном доме в Аризоне, где общался с родными и друзьями.-0-