Умер американский сенатор Джон Маккейн

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенатор США Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 год, сообщат ТАСС.
На протяжении года он страдал от агрессивной формы рака мозга. Ранее, 24 августа, семья сенатора объявила, что Маккейн прекратил лечение в связи с необратимой прогрессией заболевания.
Свои последние месяцы провел в родном доме в Аризоне, где общался с родными и друзьями.-0-
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