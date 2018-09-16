Умер британский актер Дадли Саттон

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский актер Дадли Саттон скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает газета The Guardian.

Актер умер 15 сентября у себя дома в окружении родственников и друзей. Причина смерти – онкологическое заболевание, которым Саттон страдал в последнее время.

Широкой публике актер известен по роли Тинкера Дилла в комедийно-драматическом сериале "Лавджой" (Lovejoy). Также он снялся в сериалах "Горец" (Highlander), "Молокососы" (Skins), Валландер (Wallander) и многих других.-0-