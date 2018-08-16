Умер экс-премьер Индии, в стране объявлен семидневный траур

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер экс-премьер Индии Атал Бихари Ваджпаи, в стране объявлен семидневный траур, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МВД Индии.

Правительство Индии объявило траур с 16 по 22 августа: государственные флаги приспущены на половину древка, на период траура также отменяются все официальные развлекательные мероприятия. А в столичном округе Дели все официальные учреждения, частные и государственные школы и другие учебные заведения будут закрыты 17 августа.

Атал Бихари Ваджпаи умер 16 августа в возрасте 93 лет. Он занимал пост премьер-министра Индии в 1996 и 1998-2004 годах. В эти годы были проведены реформы по преодолению бедности. Санкционированные в период его правления испытания ядерного оружия в мае 1998 года привели к осложнению индо-пакистанских отношений. Также Атал Бихари Ваджпаи поддержал антитеррористическую операцию США и их союзников в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 году.

В июне 2000 года Ваджпаи был назван лучшим азиатским главой кабинета министров по итогам опроса экспертов-политологов.

Написал нескольких сборников стихов и книг.-0-