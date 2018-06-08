Умер известный шеф-повар и телеведущий Энтони Бурден

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный шеф-повар, телеведущий и писатель Энтони Бурден был найден мертвым в своем гостиничном номере во Франции. Об этом сообщает CNN.

Согласно предварительным данным, он покончил с собой. Энтони Бурдену был 61 год.

Телеканал CNN выразил соболезнования семье Энтони Бурдена. "Мы с глубочайшей скорбью подтверждаем смерть нашего друга и коллеги Энтони Бурдена. Его любовь к большим приключениям, новым друзьям, изысканной еде и напиткам, замечательные истории со всего мира сделали его замечательным рассказчиком. Его таланты всегда поражали нас, и мы будем очень по нему скучать", - говорится в заявлении CNN.

Сообщается, что телеведущий приехал во Францию с рабочим визитом. Он занимался работой над новым эпизодом программы CNN Parts Unknown ("Неизвестные места"), отмеченного большим количеством премий.

Энтони Бурден сделал профессиональную карьеру шеф-повара и вел передачи о кулинарии и путешествиях. В течение многих лет был шеф-поваром различных известных ресторанов. Прославился и как автор книги "О еде: строго конфиденциально". На CNN он работал с 2013 года.-0-