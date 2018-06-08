Умер конструктор самолетов "Мрия" и "Руслан" Виктор Толмачев

Советский авиаконструктор, разработчик самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" Виктор Толмачев умер на 84-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом 7 июня на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина Алексей Рогозин.

Виктор Толмачев работал в конструкторском бюро Антонова с 1964 года в должности авиаконструктора. Он участвовал в разработке и создании практически всех самолетов серии Ан и их модификаций.