Умер народный артист Азербайджанской Республики Фуад Поладов

В возрасте 69 лет ушел из жизни Народный артист Азербайджанской ССР Фуад Поладов. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, которым артист страдал долгие годы.

Поладов окончил Азербайджанский институт искусств имени Алиева. В 1987 году он получил звание Народного артиста Азербайджанской ССР. В кино артист дебютировал в фильме "Следствие продолжается" в 1966 году. Он снялся в фильмах "Главное интервью", "День рождения", "Свекровь", "Взлетная полоса".

Поладов снялся в 43 фильмах и сыграл десятки ролей в театре.