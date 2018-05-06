Умер народный артист Азербайджанской Республики Фуад Поладов

В возрасте 69 лет ушел из жизни Народный артист Азербайджанской ССР Фуад Поладов. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, которым артист страдал долгие годы.
Поладов окончил Азербайджанский институт искусств имени Алиева. В 1987 году он получил звание Народного артиста Азербайджанской ССР. В кино артист дебютировал в фильме "Следствие продолжается" в 1966 году. Он снялся в фильмах "Главное интервью", "День рождения", "Свекровь", "Взлетная полоса".
Поладов снялся в 43 фильмах и сыграл десятки ролей в театре.
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