Умер польский художник Эдвард Двурник

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польский художник-экспрессионист Эдвард Двурник скончался 28 октября в Варшаве на 76-м году жизни. Об этом сообщило Польское агентство печати.
Двурник считался одним из известнейших современных польских художников. Его творчество хорошо известно в Германии, Нидерландах, США. Его картины хранятся в коллекциях многих музеев мира.
За годы творческой деятельности художник был удостоен многих международных наград. Его творческое наследие включает 3,5 тыс. картин и около 10 тыс. рисунков.-0-
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