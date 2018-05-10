Умер российский шахматист Евгений Васюков

Советский и российский гроссмейстер Евгений Васюков скончался на 86-м году жизни. Об этом 10 мая сообщил ТАСС.

В последние годы Евгений Васюков вел активную общественную жизнь – возглавлял комиссию ветеранов Российской шахматной федерации.

Васюков был тренером - консультантом XII чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, тренировал олимпийские команды Венгрии, Монголии, Польши, Шри-Ланки и Индии. Он шесть раз был чемпионом Москвы, в составе студенческой сборной СССР выигрывал Всемирные шахматные олимпиады. Его лучшим результатом в международных соревнованиях стала победа на турнире в Маниле.