Умер российский шахматист Евгений Васюков

Советский и российский гроссмейстер Евгений Васюков скончался на 86-м году жизни. Об этом 10 мая сообщил ТАСС.
В последние годы Евгений Васюков вел активную общественную жизнь – возглавлял комиссию ветеранов Российской шахматной федерации.
Васюков был тренером - консультантом XII чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, тренировал олимпийские команды Венгрии, Монголии, Польши, Шри-Ланки и Индии. Он шесть раз был чемпионом Москвы, в составе студенческой сборной СССР выигрывал Всемирные шахматные олимпиады. Его лучшим результатом в международных соревнованиях стала победа на турнире в Маниле.
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