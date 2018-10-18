Умер солист группы "Нэнси" Сергей Бондаренко

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cолист группы "Нэнси" Сергей Бондаренко скоропостижно скончался 18 октября на 32-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.
Подробности трагедии не сообщаются. Мать Сергея Бондаренко Елена сообщила, что прощание с музыкантом состоится в субботу, 20 октября.
Поп-рок группа "Нэнси" была создана отцом Сергея музыкантом Анатолием Бондаренко в 1992 году. Сергей Бондаренко вошел в состав группы в 2000-х годах, став новым фронтменом коллектива.
Самый известный хит коллектива — "Дым сигарет с ментолом" - вошел в первый одноименный альбом. Всего группа "Нэнси" записала более 20 альбомов.-0-
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