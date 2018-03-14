Умер всемирно известный физик Стивен Хокинг

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирно известный британский физик Стивен Хокинг умер на 77 году жизни, сообщают информагентства со ссылкой на представителей семьи.

Физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг - автор книги "Краткая история времени", разошедшейся 10-миллионным тиражом. Ученый изучал проблему возникновения космологической сингулярности - первичного состояния Вселенной, из которого она, по теории Большого взрыва, непрерывно расширяется. Хокинг изучал космологию и квантовую гравитацию, черные дыры. В частности, британский физик является автором теории "испарения" черных дыр за счет радиации.

В 22 года у Хокинга был диагностирован боковой амиотрофический склероз. По прогнозам врачей, ученому оставалось жить 2-3 года. Однако судьба Хокинга сложилась иначе. Он был дважды женат, стал отцом троих детей. И уже полностью парализованный продолжал заниматься наукой, преподавал, выступал с докладами с помощью компьютерного синтезатора речи.-0-