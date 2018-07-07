Умер заслуженный артист России Александр Гергалов

Он скончался после продолжительной болезни на 63-м году жизни, об этом сообщает ТАСС.
Лауреат международных и всесоюзных конкурсов Гергалов получил музыкальное образование в Ленинградской консерватории имени Николая Римского-Корсакова. В 1991 году он вошел в состав оперной труппы Мариинского театра.
Среди партий, исполненных певцом на этой сцене, - Онегин ("Евгений Онегин"), Андрей Болконский ("Война и мир"), Щелкалов ("Борис Годунов"), Елецкий ("Пиковая дама") и многие другие.
О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.
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