Умерла первая жена Владимира Высоцкого

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая жена Владимира Высоцкого, народная артистка РФ Иза Высоцкая умерла в Нижнем Тагиле (Свердловская область России) на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ольгу Анисимову, директора Нижнетагильского драматического театра имени Д.Мамина-Сибиряка, в котором работала Иза Высоцкая.

"Иза Константиновна скончалась сегодня утром, в 5.30 (по местному времени). На сцене она играла до последнего", - сообщила Ольга Анисимова.

Прощание с народной артисткой РФ состоится в Нижнем Тагиле 22 июля. "В театре прощания не будет, потому что она просила, когда была жива, чтобы ее в театре запомнили живой актрисой. Ее похоронят на кладбище на аллее Славы", - уточнила Ольга Анисимова.

Дирекция театра планирует установить памятную доску Изе Высоцкой, а в начале театрального сезона посвятить ей один из спектаклей.

Иза Высоцкая родилась 22 января 1937 года в Горьком (сейчас Нижний Новгород). Окончила Школу-студию имени В.Немировича-Данченко при МХАТ СССР. Работала в Киевском театре имени Леси Украинки, в Ростове, Перми, Владимире. С 1970 года - артистка Нижнетагильского драматического театра, в 2002-2012 годах - преподаватель сценической речи на актерском отделении Нижнетагильского колледжа искусств.

В книге "С тобой… без тебя", изданной в 2017 году тиражом 1 тыс. экземпляров, Иза Высоцкая вспоминала о том, как познакомилась с Владимиром Высоцким весной 1957 года на празднике после сдачи спектакля "Гостиница "Астория". 25 апреля 1960 года они поженились в рижском ЗАГСе Москвы.-0-