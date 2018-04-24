Устроивший в Торонто наезд на прохожих изучал программирование в местном колледже

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители установили личность мужчины, устроившего наезд на прохожих в Торонто. Им оказался 25-летний Алек Минасян, он изучал программирование в одном из местных колледжей, сообщает Euronews.

По данным полиции, преступник арестован. "Нами арестован мужчина, который арендовал минивэн белого цвета. Подозреваемый при задержании не оказывал сопротивления. Алек Минасян проживал в Риксмен Хилл, а не в самом Торонто", - сообщил глава полиции Торонто Марк Саундерс.

Toronto Police Service Chief Mark Saunders is updating media. It can be watched #LiveNow at media link below. Arrested male is Alex MINASSIAN, 25 of Richmond Hill ^sm https://t.co/EKnAD8MfuC — Toronto Police (@TorontoPolice) 24 апреля 2018 г.

Отмечается, что мотивы, по которым преступник совершил наезд на прохожих, остаются неизвестными. Правоохранительные органы изучают все возможные варианты. При этом власти призвали не делать из случившегося преждевременных выводов и не распространять неподтвержденную информацию о том, что это мог быть теракт.

Как сообщалось, 23 апреля в Торонто при наезде микроавтобуса на пешеходов погибли 10 человек, еще 15 пострадали. Согласно информации очевидцев, действия водителя были намеренными. Представитель службы скорой помощи описал место происшествия, как "настоящую бойню".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Мэр Торонто Джон Тори назвал случившееся ужасной трагедией и призвал горожан объединиться.

По информации белорусского МИД, граждан Беларуси среди пострадавших в Торонто нет.-0-