В аэропорту Орландо вводится обязательное сканирование лиц всех пассажиров

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обязательное сканирование лиц всех пассажиров вводится в международном аэропорту Орландо (штат Флорида). Об этом сообщило информагентство Associated Press со ссылкой на представителей администрации аэропорта.

Скан лица пассажира будет сравниваться с изображением из биометрической базы данных Министерства внутренней безопасности США с тем, чтобы подтвердить его личность.

Как информирует ТАСС, первые испытания таких систем распознавания проводились летом 2017 года в международном аэропорту Миннеаполис-Сент-Пол (штат Миннесота), а также при оформлении билетов на самолеты американской авиакомпании Jet Blue. В январе 2018 года управление по безопасности на транспорте Министерства внутренней безопасности США начало в тестовом режиме применять эту технологию в международному аэропорту Лос-Анджелеса. Сейчас такая процедура в ограниченных масштабах применяется в аэропортах Атланты, Бостона, Чикаго, Хьюстона, Лас-Вегаса, Майами, Нью-Йорка и Вашингтона, однако в Орландо впервые вводится контроль в отношении пассажиров со всех рейсов, в том числе и для граждан США.

Международным аэропортом Орландо пользуются ежегодно около 6 млн пассажиров.-0-