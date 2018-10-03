В Афганистане 11 человек погибли в результате крушения самолета США

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На востоке Афганистана разбился военно-транспортный самолет США C-130J Геркулес.
Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на американские военные источники.
Крушение произошло на аэродроме в Джелалабаде после полуночи. В результате аварии погибли 11 человек, в том числе шесть американских военных. В частности, погибли шесть членов экипажа самолета и пять гражданских лиц, которые были сотрудниками миссии НАТО в Афганистане.
Расследование причин авиакатастрофы продолжается.-0-
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