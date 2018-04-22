В Афганистане прогремел второй взрыв за день

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Афганистане произошел второй взрыв за день, сообщают информагентства.
Погибли минимум 6 человек, еще 5 пострадали. Взрыв прогремел около центра регистрации избирателей в афганском городе Пули-Хумри (провинция Баглан). Взрывное устройство сработало, когда автомобиль проезжал мимо этого центра. В машине ехала семья, которая и стала жертвой взрыва. Сообщается, что среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.
Ранее взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле - также у центра регистрации избирателей. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По последней информации, погиб 31 человек, более 50 получили ранения. По данным Reuters, ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Ранее в Афганистане началась регистрация граждан для участия в совмещенных выборах в парламент и окружные советы. Выборы запланированы на октябрь нынешнего года. Президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан" принять участие в выборах, однако группировка отказалась.-0-
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