13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Афганистане взрыв на свадьбе унес жизни 6 человек, 20 получили ранения. Об этом сообщает агентство "Пажвак" со ссылкой на местные власти.
Происшествие случилось в провинции Логар на востоке Афганистана. Взрывчатые вещества были заложены под сцену, где сидели музыканты.
По информации местных властей, причиной инцидента скорее всего стала личная вражда. Раненые госпитализированы. Ведется расследование произошедшего. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4663 BYN
|2.457 BYN
|2.465 BYN
|USD
|2.1261 BYN
|2.123 BYN
|2.13 BYN
|RUB
|3.2227 BYN
|3.21 BYN
|3.227 BYN