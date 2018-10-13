13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Афганистане взрыв на свадьбе унес жизни 6 человек, 20 получили ранения. Об этом сообщает агентство "Пажвак" со ссылкой на местные власти.

Происшествие случилось в провинции Логар на востоке Афганистана. Взрывчатые вещества были заложены под сцену, где сидели музыканты.

По информации местных властей, причиной инцидента скорее всего стала личная вражда. Раненые госпитализированы. Ведется расследование произошедшего. -0-